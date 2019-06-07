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Зінченко: Сербія може відібрати очки у будь-якої команди

16:30 14 Читать на русском
Зінченко: Сербія може відібрати очки у будь-якої команди
Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко / УАФ

Гравець збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від поєдинку 3-го туру кваліфікації до Євро-2020 проти збірної Сербії.

 

"Сербія? Ця збірна може відібрати очки практично у будь-якої команди. Серби – темна конячка. Я б не назвав їх топ-збірною, але це й не команда середнього рівня.

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Сербія має підбір дуже кваліфікованих гравців, чимало футболістів грає на високому рівні. Буде дуже непросто. Охарактеризую гру у Львові, як своєрідний фінал. Й Україна, і Сербія – команди, що є першочерговими претендентами на поїздку на Євро-2020.

Наскільки мені відомо, ключові гравці сербів здорові, усі – у строю. Що ж, тим цікавіше буде", – сказав Зінченко офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, сьогодні, 7-го червня, збірна України проведе поєдинок 3-го туру кваліфікації до Євро-2020 проти національної команди Сербії. Матч розпочнеться о 21:45.

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Теги
Україна Україна Олександр Зінченко Олександр Зінченко Євро-2020 Україна - Сербія
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