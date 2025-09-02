Український захисник Арсенала Олександр Зінченко гратиме в оренді за Ноттінгем Форест, повідомляє прес-служба клубу.

Арсенал підпише універсального лідера Байєра – ще один претендент на позицію Зінченка

Орендна угода буде чинною один рік. Раніше повідомлялося, що Ноттінгем подав пропозицію після того, як спроба підписати іншого лівого захисника, Галана з Атлетіко, не вдалася.

Зінченко приєднався до Арсенала влітку 2022 року з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. У перших двох сезонах він був основним лівим захисником Мікеля Артети, провівши 33 та 35 матчів відповідно, але згодом поступово втратив статус незамінного гравця.

Welcome to Nottingham Forest, Oleksandr Zinchenko! pic.twitter.com/QFS00VoCMV — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025

