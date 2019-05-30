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Зінченко розповів про свою реакцію на відхід Компані

17:39 505 Читать на русском
Зінченко розповів про свою реакцію на відхід Компані
Венсан Компані та Олександр Зінченко / соцмережі

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився своїми емоціями після відходу захисника Венсана Компані.

"Компані для мене – просто ікона футболу. Я взагалі щасливчик, що мені пощастило ділити з ним одну роздягальню. Постійно намагався триматися поруч з ним, використовувати всі його поради і підказки.

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Дуже пишаюся, що в своїй останній грі за Ман Сіті – у фіналі Кубка Англії – Компані хвилин 5-7 розминався поруч зі мною і радив, як мені працювати далі для кращого прогресу. Він дійсно знає, як бути великим.

Перед фіналом Венсан зібрав у роздягальні практично всіх – і команду, і персонал клубу, щоб повідомити всім про свій відхід. І я почав буквально плакати. Чесно зізнаюся, я не стримався і плакав разом з ним.

У нього велика родина, багатогранне життя зі своїми турботами. Але коли закінчилось тренування і він бачив, що у мене якісь проблеми з тактикою або індивідуальними діями, брав за руку і 40 хвилин працював тільки зі мною. Попросив адміністратора, щоб той робив нам подачі, і ми відточували важливі елементи на практиці.

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Коли в останній день ми говорили про Андерлехт, і я йому кажу: "Ти ж знаєш, що там грає українець?" І він відразу: "Макаренко? Так". При цьому, що я спілкуюся з Жекой, не знав, що він отримав травму ахілла. А Венсан: "Але у нього ж травма зараз".

Тобто, Компані реально в курсі всіх подій. Це один з безлічі епізодів, за якими можна зробити висновок про його роботу", – цитує Зінченка Обозреватель.

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Українці за кордоном Венсан Компані Венсан Компані Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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