"Він дивовижний гравець. Навіть коли я грав за Манчестер Сіті, я дивився його матчі. Вважаю, що це хороша конкуренція для кожного з нас.

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Ми будемо мотивувати один одного, а це ключ до успіху. Ось як нам потрібно рухатися далі. Найважливіше те, що ми обидва хочемо спробувати допомогти команді, наскільки можемо", – зазначив Зінченко у коментарі для Standard Sport.

До слова, Мікель Артета поки бачить Олександра Зінченка на позиції лівого захисника, яку в минулому сезоні безальтернативно закривав Кіран Тірні. В обох матчах поточного розіграшу АПЛ українець виходив у стартовому складі, а шотландець міняв його у другому таймі.

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