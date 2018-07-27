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Зінченко розповів про бажання залишитись у Манчестер Сіті

09:00 1339 Читать на русском
Зінченко розповів про бажання залишитись у Манчестер Сіті
Олександр Зінченко / getty images

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зазначив, що бачить своє майбутнє у складі "містян".

"На мою думку, Манчестер Сіті – одна з найкращих команд у світі. Всі мріють тут грати і я – не виняток.

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Я намагаюсь вдосконалюватись кожного дня та прагну боротись за місце у стартовому складі команди. Проте я повинен бути готовий до всього, тому що я маю бути професіоналом.

Адже ви не знаєте, що може статись завтра, проте я мрію залишитись у клубі. Всі хочуть бути частиною цієї команди", – цитує Зінченка Mirror.

До слова, Вулверхемптон запропонував за українця 16 млн фунтів, проте Зінченко хоче залишитись у Манчестер Сіті та не поспішає приймати пропозицію "вовків".

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У минулому сезоні Зінченко відіграв у футболці "містян" 14 поєдинків та став чемпіоном Англії.

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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