Зінченко розповів про атмосферу у таборі збірної України після тривалої перерви

"Давно один одного не бачили. Насправді, всі з позитивними емоціями приїхали в розташування збірної. Гарна погода, хороша атмосфера.

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Після весілля все добре, почуваюся чудово. У такій атмосфері і в такому колективі завжди відчуваєш себе на позитиві, все добре. Дружина якраз відсипається, тому установок ніяких не було. У нас же установка завжди одна – перемагати", – сказав Зінченко для Youtube-каналу УАФ.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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