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Зінченко розповів, хто з гравців Манчестер Сіті міг би стати тамадою на його весіллі

11:58 846 Читать на русском
Зінченко розповів, хто з гравців Манчестер Сіті міг би стати тамадою на його весіллі
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розкрив деякі подробиці з табору Ман Сіті.

"Кого з футболістів Ман Сіті я б покликав до себе на весілля тамадою? Вокера. Він веселий хлопець, у нього приємна енергетика і з ним дуже весело. Поспілкувавшись з ним, починаєш жартувати та заряджаєшся. До слова, він ще й дуже азартний. А от душею я б назвав Бернарду Сілву – він дуже класний. Всі приємні добрі слова – це про нього.

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На кого найчастіше кричить Гвардіола? Важко когось одного виділити. Якщо хтось із гравців заслуговує критики, тренер неодмінно це покаже. Кожен розуміє, коли він помиляється, коли ні", – розповів Зінченко в ефірі Трендець.

До слова, вже 18 вересня Манчестер Сіті зіграє з Шахтарем в першому турі Ліги чемпіонів. Початок матчу о 22:00.

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Теги
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