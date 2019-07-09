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Зінченко розпочав передсезонну підготовку з Манчестер Сіті

08:00 635 Читать на русском
Зінченко розпочав передсезонну підготовку з Манчестер Сіті
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко разом з командою розпочав підготовку до сезону 2019/20.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті повідомив про початок підготовки до сезону 2019/20. Разом з командою тренувались українець Олександр Зінченко та новачок Родрі.

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"Містяни" вирушать у азійський тур, де проведуть 4 контрольні поєдинки. 17 липня чемпіон Англії зустрінеться з Вест Хемом, за який виступає Андрій Ярмоленко, на 20 суперник уточнюється, 24 – з Кітчен, та 27 – Йокогама Марінос.

Нагадаємо, нещодавно Зінченко продовжив контракт з клубом до 2024 року.

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Теги
Українці за кордоном Міжсезонні збори Англія Родріго Ернандес Родріго Ернандес Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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