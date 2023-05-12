Зінченко повідомив у своєму Instagram про співпрацю з брендом SWM Exclusive, який працює в галузі медіа, маркетингу та управління стилем життя, ексклюзивно для люксових брендів і професіоналів у сфері спорту та розваг. Зокрема це й співпраця з Golden Concept – шведська компанія аксесуарів для Apple.

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"Я пишаюся тим, що представляю ексклюзивну для світу співпрацю з SWM Exclusive і Golden Concept, підтримуючи рідну країну та народ України. Незабаром SWM Summer '23", – написав Зінченко в Instagram. Компанія вже випустила годинник в синьо-жовтих кольорах на підтримку України.

Додамо, що Олександр через травму пропустить решту сезону та ризикує не зіграти в червневих матчах збірної України.

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