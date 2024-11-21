Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів, як план на гру допоміг йому опинитися в позиції, з якої він завдав точного удару по воротах суперника.

Вже на старті матчу з албанцями Зінченко відкрив рахунок, з лінії штрафного завдавши точного удару після атаки збірної України. Згодом Роман Яремчук подвоїв перевагу, а суперник зумів відіграти лише один м'яч.

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"Чому так високо грав? Було багато простору і не було сенсу розташовуватися нижче. Ми хотіли бути дуже агресивними з мʼячем і без, а також намагатися створювати якомога більше моментів. А створювати моменти ми можемо лише тоді, коли ми на чужій половині поля.

Ми очікували, що буде дуже важкий другий тайм, тому що трибуни їх гнали вперед, і ми трішки втомилися. Найголовніше, що ми втримали результат", – сказав Зінченко в коментарі для Взбірна.

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