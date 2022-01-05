Універсал Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко пригадав виступи на чемпіонаті Європи. Себе він оцінив критично.

"Як я можу бути задоволеним Євро? Зрозуміло, що в плані результату збірної – так, у плані гри – гадаю, тренерський штаб витиснув максимум.

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Не знаю, чи можна багато ритись, шукати. Був психологічний удар після Нідерландів (поразка 2:3 – прим.): вирвали таку нічию, а наприкінці пропустили гол, який також торкнувся мене, я програв боротьбу.

Я навіть не хочу шукати ці моменти, але якщо брати мою гру, то я очікував більшого від себе і хотів проявити себе набагато краще, але, на жаль, не вийшло", – сказав Олександр в коментарі YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, "синьо-жовті" під керівництвом Шевченка дійшли до чвертьфіналу, де поступились Англії (0:4). Зінченко відіграв усі 5 матчів на турнірі, а в поєдинку зі шведами в 1/8 оформив гол+пас.

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