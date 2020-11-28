Універсал збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко пригадав, як відреагував на "кабінетну" поразку "синьо-жовтих" іспанець Родрі.

"Після перемоги над Олімпіакосом (0:1) в Лізі чемпіонів розповів про це (про технічну поразку "синьо-жовтих" – прим. Футбол 24) Родрі.

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Він здивувався, мовляв, як таке можливо. Він почав сміятися і сказав, що не чув такого взагалі", – поділився Зінченко в інтерв'ю Youtube-каналу Влада Седан.

Зауважимо, заключний поєдинок Ліги націй проти Швейцарії так і не відбувся через рішення місцевого лікаря – у збірній України було кілька випадків інфікування COVID-19. За це 25 листопада Україні присудили технічну поразку. Відповідно, збірна вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А). УАФ одразу заявила, що подаватиме апеляцію на рішення УЄФА.

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