Сторони розпочали переговори щодо продовження контракту на значно кращих умовах, інформує Football London.

Зінченко опинився в епіцентрі святкування фанатів Арсенала – дружина приєдналась до торжества

Чинна угода Саки завершується влітку 2024-го, а його зарплатня складає скромні 30 тисяч фунтів на тиждень. Арсенал прагне продовжити термін і збільшити зарплатню 21-річного вінгера до 240 тисяч фунтів на тиждень. Більше у складі "канонінрів" отримує лише Габріел Жезус (265 тисяч), на третю сходинку звалиться Томас Партей (200 тисяч), а Олександр Зінченко опиниться поза топ-3 зі своїми 150 тисячами.

Додамо, що у поточному сезоні Сака провів 9 матчів, в яких оформив гол та 4 асисти. На фіналіста Євро претендували Ман Сіті та Ліверпуль, однак новий контракт з Арсеналом повинен покласти край усім чуткам про перехід.

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