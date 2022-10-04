Зінченко ризикує випасти з топ-3 найбагатших гравців Арсенала – молодій зірочці хочуть збільшити зарплату у 8 разів
Арсенал планує винагородити вінгера Букайо Саку за стабільно якісні виступи упродовж кількох сезонів.
Сторони розпочали переговори щодо продовження контракту на значно кращих умовах, інформує Football London.
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Чинна угода Саки завершується влітку 2024-го, а його зарплатня складає скромні 30 тисяч фунтів на тиждень. Арсенал прагне продовжити термін і збільшити зарплатню 21-річного вінгера до 240 тисяч фунтів на тиждень. Більше у складі "канонінрів" отримує лише Габріел Жезус (265 тисяч), на третю сходинку звалиться Томас Партей (200 тисяч), а Олександр Зінченко опиниться поза топ-3 зі своїми 150 тисячами.
Додамо, що у поточному сезоні Сака провів 9 матчів, в яких оформив гол та 4 асисти. На фіналіста Євро претендували Ман Сіті та Ліверпуль, однак новий контракт з Арсеналом повинен покласти край усім чуткам про перехід.
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