"Зінченко регулярно їздить до Москви, тоді як Мхітарян відмовився їхати до Азербайджану на фінал ЛЄ", – Несенюк

Глава департаменту Динамо по роботі із засобами масової інформації Микола Несенюк порівняв політичні позиції Олександра Зінченка та Генріха Мхітаряна.

"Тридцять років тому між вірменами і азербайджанцями спалахнув конфлікт, який триває досі. Є людські жертви, сотні тисяч біженців, зруйновані міста і села.

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Саме тому вірменин Мхітарян, який виступає за Арсенал, не поїхав в Баку, столиці Азербайджану, на фінальний матч Ліги Європи.

П'ять років тому між росіянами і українцями спалахнув конфлікт, який триває досі. Є людські жертви, сотні тисяч біженців, зруйновані міста і села.

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Як ви думаєте, поїхав би українець Зінченко, який виступає за Манчестер Сіті, в Москву, столицю Росії, якби його клуб повинен був би там грати матч єврокубків?

Питання недоречне і відповідь очевидна. Зінченко в Москву їздить регулярно і відчуває себе там як удома. Саме тому у вірмен є Мхітарян, якого ніхто не засуджує, а у нас – Зінченко, якого теж, здається, ніхто не засуджує", – написав Несенюк у своєму блозі на Gazeta.ua.

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