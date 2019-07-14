Зінченко разом з Манчестер Сіті не зміг вилетіти в Китай, де "містяни" мають зіграти проти Вест Хема Ярмоленка

У Манчестер Сіті виникли непередбачувані проблеми із вильотом на тренувальний збір команди.

Делегація Ман Сіті повинна була вилетіти в Шанхай вчора ввечері о 20:00 за київським часом, однак рейс був скасований "через непередбачену адміністративну проблему". У заяві клубу йдеться, що "проблема вирішується і команда вирушить в тур у неділю, 14 липня".

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До слова, в Азії у Манчестер Сіті заплановано чотири спаринги. 17 липня "містяни" зіграють з Вест Хемом Андрія Ярмоленка. 20 – з кимось із учасників Premier League Asia Trophy. 24-го – з Кітчі, 27-го – з Йокогамою.

Нагадаємо, до списку з 26 гравців Манчестер Сіті, які вирушать в турне Азією потрапив українець Олександр Зінченко, який у новому сезоні виступатиме за манкуніанців під 11-м номером.

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