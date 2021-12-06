"Я тут вже 5-й сезон і займав різні позиції, але знаю одне – для досягнення успіху потрібно працювати. Моя позиція залежить від конкретного суперника і матчу. Нам потрібно старатися, що б не вимагав тренер. Ми повинні поважати кожне рішення менеджера та один одного.

Ви повинні боротися за ваше місце, потрібно багато працювати, щоб отримати цей шанс. І коли ви його отримаєте, ви маєте використовувати його на всі 100%. Усі борються, багато працюють, і ви повинні віддати все, щоб в кінці сказати собі: "Я зробив усе, що міг, я віддав усе на 100%". Якщо ви цього заслуговуєте, то граєте, а якщо ні, то робите недостатньо.

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Важливо мати багато різних гравців. У нас такий широкий склад: всі наполегливо працюють, чекаючи свого шансу показати найкраще. Наприклад, Бернарду Сілва. Нам так пощастило з ним, це чудовий гравець. Він завжди багато працює. Зараз він у формі, і мені хотілося б, щоб він продовжив це до кінця сезону та допоміг команді.

Достроковий вихід у плей-офф ЛЧ – це велике досягнення для клубу. Ми так пишаємось, але попереду на нас чекає багато проблем. Гра за порожніх трибун – це сумні новини для обох команд, для всіх футбольних фанатів, які повинні були прийти та глянути гру, а також для гравців. Ми просто граємо для вболівальників, але головним залишається здоров'я. Бажаю всім бути здоровими", – цитує Зінченка офіційний сайт Манчестер Сіті.

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