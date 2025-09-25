Олександр Зінченко зіграв за Ноттінгем Форест у матчі першого туру Ліги Європи проти Бетіса. Звіт про цей та ще 2 поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 1-й тур основного етапу

Бетіс – Ноттінгем Форест – 2:2

Голи: Бакамбу, 15, Антоні, 85 – Ігор Жезус, 18, 23

Динамо Загреб – Фенербахче – 3:1

Голи: Бельо, 21, 51, Бакрар, 90+5 – Шиманскі, 25

Брага – Фейєнорд – 1:0

Гол: Ф. Наварро, 79

Зінченко відразу отримав кредит довіри від нового тренера Ноттінгема – Ангелоса Постекоглу. Українець упродовж 7 днів дебютував за "лісників" у Кубку ліги, потім АПЛ, а сьогодні настала черга єврокубків. Олександр незмінно у стартовому складі.

Рома вперше в сезоні забила більше одного м'яча – Довбик знову не вразив: Ліга Європи

Щоправда, початок гостьового матчу проти Бетіса був зовсім не оптимістичним. Вже на 15-й хвилині Ноттінгем пропустив, і частка провини на Зінченку. Суперник розірвав фланг українця, який не встиг щільно накрити Бакамбу.

Втім, Форест за 8 хвилин не лише відігрався, а й вийшов уперед! Ігор Жезус оформив дубль, замикаючи передачі Гіббса-Вайта та Дугласа Луїса з кутового. На 33-й Зінченко мав робити перший асист у футболці "лісників". Олександр якісно подав кутовий з іншого флангу, однак Хадсон-Одой з 2 метрів примудрився влучити у стійку!

Ноттінгем мав величезну перевагу, проте не добив андалусців. Розплата прийшла на 85-й хвилині. На жаль, Зінченко знову недопрацював. Лівий захисник Форест не ризикнув переривати простріл, а з-за спини вискочив Антоні – 2:2. Вигнанець МЮ до асисту додав гол, поцупивши у команди Постекоглу цілком заслужену перемогу.

Фенербахче звільнив Жозе Моурінью, але зіркова турецька машина поки не заводиться. Доменіко Тедеско нічого не вигадав у Загребі проти місцевого Динамо. Героєм зустрічі став центрфорвард хорватів Діон Бельо, який оформив дубль. Бакрар у компенсований час втретє вразив ворота Едерсона, добивши Фенер.

В дуелі Браги і Фейєнорда все вирішив один удар. Його на 79-й хвилині дуже прицільно завдав нападник португальців Фран Наварро.

