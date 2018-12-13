Зінченко проти Хоффенхайма в ЛЧ: погана статистика, низькі оцінки англійських ЗМІ, невдоволення вболівальників Ман Сіті

Олександр Зінченко зіграв за Манчестер Сіті в матчі Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма. "Містяни" перемогли (2:1), а от сам українець проявити себе не зумів. Все найцікавіше про невдалий матч хавбека збірної – в нашому матеріалі.

Зінченко повернувся на поле після травми носа, яка вибила його з гри на початку грудня. Поява в стартовому складі Манчестер Сіті на поєдинок з Хоффенхаймом стала для нього третьою поспіль в Лізі чемпіонів. Олександр звично зайняв місце на лівому фланзі захисту, однак цього разу діяв не зовсім так, як у попередніх матчах.

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Зазвичай українець багато часу проводить в центрі поля, а вчора концентрувався на фланзі. Проти Хоффенхайма функції Зінченка певною мірою були схожими на звичні дії Бенжамена Менді на лівій бровці, без якого Пепу Гвардіолі не так легко організувати асиметрію в обороні. Цього разу вона була – Зінченко (35) грав значно вище за номінального правого фулбека Джона Стоунза (5).

Обидва футболісти, які діяли на нерідних позиціях крайніх захисників, досить рано пішли з поля: Стоунз у перерві, а Зінченко – на 64 хвилині, поступившись місцем Фабіану Делфу. На той момент Олександр, як завжди, був одним з лідерів команди за кількістю пасів і дотиків до м'яча. Відсоток точності передач – трішки нижчий (88%) за середній по сезону (92%).

Манчестер Сіті – Хоффенхайм – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Зінченко в основному оперував на чужій половині поля та підтримував атаки, комбінуючи з партнерами. Але сам загострював рідко. 3 передачі в штрафний майданчик, 1 з яких завершилася ударом по воротах Хоффенхайма, а також 1 вдалий навіс. Активно допомагав Сане, але загалом посередньо відпрацював на атаку.

В оборонній роботі українець також не сяяв: 2 вибивання, 1 перехоплення, жодного відбору. У перерві на фланзі Зінченка з'явився швидкий Різ Нельсон. Як показав старт другого тайму – фулбек Сіті не здатен ефективно йому протистояти. Незабаром Хосеп Гвардіола замінив Зінченка.

Доповнює загальну картину 20% виграних єдиноборств. З такими показниками розраховувати по хороші оцінки від статистичних порталів не можна. WhoScored поставив Олександру другий найгірший бал серед стартової одинадцятки Ман Сіті – 6.4. Лише Емерік Ляпорт, який "привіз" пенальті, отримав менше. SofaScore оцінив Зінченка в 6.7. Гірший бал в того ж Ляпорта та Бернарду Сілви.

Англійські ЗМІ виставили Зінченку не надто приємні оцінки. Авторитетне видання Sky Sports виділило Олександру 6 балів. Менше в складі Манчестер Сіті ніхто не отримав, однак стільки ж мають ще 8 гравців англійської команди. У Daily Mail все майже аналогічно: оцінка 6 для всієї лінії захисту "містян", зокрема й Зінченка.

City Watch зробив українця на рівні зі Стоунзом найгіршим гравцем в складі команди Гвардіоли – 5 балів. Профільний портал акцентує увагу на тому, що Зінченку було комфортніше на чужій половині поля, а з оборонними обов'язками лівого захисника він не впорався.

Manchester Evening News не настільки критичні до Олександра – середні 6 балів. "Звичайна історія для Зінченка. Купа енергії та активностей в підтримку Сане і водночас проблеми, коли суперник робить верхові закидання в його зону", – інформує місцеве видання.

Німецьких журналістів Зінченко також не вразив. Kicker поставив йому 3 бали – менше серед "містян" отримав лише Стоунз.

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Вболівальники Манчестер Сіті хочуть, щоб Гвардіола припинив ставити Зінченка на лівий фланг оборони та підшукав справжнього фулбека.

Last night just proved again that we should look for a new left-back because my god Zinchenko was horrendous defensively and Delph also has his brainfarts. Doesn't help that Mendy has died too — JS (@Pepological) 13 грудня 2018 р.

"Вчорашній вечір знову довів, що нам потрібно шукати нового лівого захисника, тому що Зінченко захищався жахливо..."

Think I’ve had enough of the Zinchenko LB experiment. — blueranger (@blueranger99) 12 грудня 2018 р.

"Думаю, з мене досить таких експериментів, як Зінченко в ролі лівого фулбека".

I’m absolutely done with the Zinchenko LB experiment as well, Jesus Christ — (@LongsightBlue) 12 грудня 2018 р.

"Мені вже набрид експеримент з Зінченком на лівому фланзі оборони..."

One observation from tonight how many times does Zinchenko get caught under the ball ? Like he’s watching planes land at Ringway — Billy (@glynbilly) 12 грудня 2018 р.

"Цікаво, скільки разів м'яч у цей вечір літав над Зінченком. Це все виглядає так, ніби він спостерігає за приземленням літаків".