Зінченко пропустив тренування Манчестер Сіті – українець ризикує не зіграти з Тоттенхемом в Лізі чемпіонів

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко пропустив сьогоднішнє тренування команди.

На відео з тренування, яке опублікувала прес-служба "містян", Зінченко відсутній. Однак займався разом з усіма Бенжамен Менді, який є конкурентом українця на позиції лівого захисника. Тренування також пропустив Фабіан Делф, який також грає зліва в захисті.

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Зауважимо, що вже післязавтра, 17 квітня, Манчестер Сіті зіграє матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема. Перший матч закінчився мінімальною перемогою "шпор" – 1:0.

Нагадаємо, в поєдинку 33-го туру чемпіонату Англії проти Кардіффа, який відбувся 3 квітня, українець зумів відіграти лише 18 хвилин після чого через ушкодження покинув поле.

До слова, у поточному сезоні в активі Олександра 23 матчі за "містян" в усіх турнірах, де футболіст відзначився голом та 5 результативними передачами.

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