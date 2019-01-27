Зінченко пропустив кубковий матч з Бернлі через проблеми зі здоров'ям

У поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії Бернлі наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не зміг розраховувати одразу на двох лівих захисників.

Зінченко та Делф не потрапили до заявки "містян" на матч проти Бернлі, хоча це і не помішало підопічним Гвардіоли розгромити суперника (5:0).

Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу

В українського гравця були проблеми зі здоров'ям, повідомив кореспондент Goal Сем Лі у twitter.

Через цю ж причину матч пропустив і Фабіан Делф. Натомість на позиції лівого захисника зіграв Даніло.

Схоже, що проблема з самопочуттям Олександра та Фабіана не носить серйозний характер і гравці найближчим часом повернуться у стрій.

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