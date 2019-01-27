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Зінченко пропустив кубковий матч з Бернлі через проблеми зі здоров'ям

14:59 178 Читать на русском
Зінченко пропустив кубковий матч з Бернлі через проблеми зі здоров'ям
Фабіан Делф та Олександр Зінченко / Фото Манчестер Сіті

У поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії Бернлі наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не зміг розраховувати одразу на двох лівих захисників.

Зінченко та Делф не потрапили до заявки "містян" на матч проти Бернлі, хоча це і не помішало підопічним Гвардіоли розгромити суперника (5:0).

Манчестер Сіті – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу

В українського гравця були проблеми зі здоров'ям, повідомив кореспондент Goal Сем Лі у twitter.

Через цю ж причину матч пропустив і Фабіан Делф. Натомість на позиції лівого захисника зіграв Даніло.

Схоже, що проблема з самопочуттям Олександра та Фабіана не носить серйозний характер і гравці найближчим часом повернуться у стрій.

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Кубок Англії1/16 фіналу

Манчестер Сіті - Бернлі: Субота 26 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
5 : 0
Бернлі
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Теги
Українці за кордоном Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Бернлі Фабіан Делф Фабіан Делф Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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