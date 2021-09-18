"Два центральні захисники травмовані, Родрі травмований, Зінченко травмований. У нас важка кадрова ситуація в обороні", – зізнався перед матчем проти Саутгемптона Гвардіола.

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Серйозність травми гравця збірної України не уточнюється. Зінченко не потрапив у заявку на сьогоднішній поєдинок 5 туру АПЛ, як і Стоунз з Ляпортом.

На тижні Зінченко вперше в сезоні вийшов у стартовому складі "містян". Манчестер Сіті перестріляв РБ Лейпциг, однак сам Сашко провів далеко не найкращий матч.

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