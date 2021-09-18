Зінченко пропускає матч з Саутгемптоном через травму
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів про кадровий дефіцит в обороні.
"Два центральні захисники травмовані, Родрі травмований, Зінченко травмований. У нас важка кадрова ситуація в обороні", – зізнався перед матчем проти Саутгемптона Гвардіола.
Без Маліновського і з несподіванками: Петраков оголосив склад збірної України на жовтневі матчі відбору до ЧС-2022
Серйозність травми гравця збірної України не уточнюється. Зінченко не потрапив у заявку на сьогоднішній поєдинок 5 туру АПЛ, як і Стоунз з Ляпортом.
На тижні Зінченко вперше в сезоні вийшов у стартовому складі "містян". Манчестер Сіті перестріляв РБ Лейпциг, однак сам Сашко провів далеко не найкращий матч.
Зінченко постраждав від наступника Мессі у супершоу Ман Сіті в ЛЧ: Гвардіола і фанати підтримали, ЗМІ критикують