Гравець збірної України Олександр Зінченко поки не може допомогти Мікелю Артеті та його тренерському штабу навіть у спарингах.

25-річний українець пропустив більшу частину сезону через травми. Наприкінці листопада лондонці відзвітували, що Олександр оговтався від пошкоджень і знову в строю. Проте у спарингах він не грає.

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"Каноніри" 3 грудня провели товариський матч з Уотфордом, у якому поступились із рахунком 2:4. Мікель Артета зробив аж 11 замін, але Зінченко так і не вийшов з неназваних причин. Так само українець не потрапив у заявку на дуель проти Ліона у межах виставкового турніру Dubai Super Cup.

Попереду в Арсенала ще два спаринги – 13 грудня проти Мілана в Дубаї та 17-го проти Ювентуса в Лондоні. Для Зінченка і Ко АПЛ відновиться 26 грудня матчем проти Вест Хема.