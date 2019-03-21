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Зінченко програв Безусу в ударах по воротах та втратив 100 доларів

21 березня 22:56 529 Читать на русском
Зінченко програв Безусу в ударах по воротах та втратив 100 доларів
Роман Безус / ФФУ

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко та хавбек Гента Роман Безус позмагались в ударах по воротам.

У програмі "Трендец" Олександр Зінченко та Роман Безус змагались в ударах по воротах. Ведучий програми Дмитро Поворознюк поставив на перемогу гравця з бельгійського чемпіонату 100 доларів.

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Футболісти здійснили по 7 ударів, багато разів пробили повз ворота, але перемогу здобув Роман Безус, який забив 3 голи, а Олександр Зінченко вразив ворота 2 рази.

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Відтак, гравець Манчестер Сіті програв Дмитру Поворознюку 100 доларів.

Теги
Відеоновини Україна Україна Збірна України Роман Безус Роман Безус Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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