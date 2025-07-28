Агентство нерухомості Keys Real Estate на своїй сторінці в Instagram опублікувало оголошення про продаж ресторану INCH у Києві, власником якого є відомий український футболіст Олександр Зінченко. Придбати цей заклад можна за 2,5 мільйона доларів (понад 103 млн гривень).

Ресторан Зінченка у Києві припинив свою діяльність

Нагадаємо, що Зінченко та його дружина відкрили власний ресторан у червні 2024 року, проте вже в липні 2025 року оголосили про його закриття. До слова, цей заклад розташований у престижному районі Києва на вулиці Жилянська, 59. Відзначають його стильний дизайнерський інтер'єр.

Нагадаємо, в минулому сезоні Олександр Зінченко провів 23 матчі за Арсенал, забив один гол та віддав результативну передачу. Контракт півзахисника з англійським клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

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