На платформі Cameo кожен охочий може замовити у відомої людини персональне відеоповідомлення з різних приводів – до дня народження, весілля тощо. Також можна поставити знаменитості питання та отримати відео з відповіддю на нього. Звичайно, за це потрібно заплатити.

Арсенал – Челсі: АПЛ офіційно перенесла дуель українців через поліцію

Олександр Зінченко нещодавно зареєструвався на платформі. Привітання з відео від захисника Арсенала коштуватиме замовнику 4 801 гривню (близько 118 євро, 104 фунти або 130 доларів США).

У поточному сезоні Зінченко у складі Арсенала провів 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив один м'яч та віддав дві результативні передачі. "Каноніри" посідають перше місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 73 очки. У наступному турі чемпіонату Англії Арсенал зіграє на виїзді проти Вест Хема. Поєдинок відбудеться 16 квітня і розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Зінченко застав пробудження дракона і згорів: гра на три позиції, розпач, тролінг, бали і приємний нюанс проти Ліверпуля