Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не забув про свій колишній клуб – російську Уфу.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко привітав Уфу з Новим роком та святами. Відповідне відеозвернення українця російський клуб розмістив у своєму Twitter.

Зінченко – серед найгірших гравців Манчестер Сіті у першій половині сезону 2018/19 – конкуренти українця теж не вражають

"Хочу привітати вас зі святами та Новим роком. Бажаю вам, вашим сім'ям, близьким та рідним міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях. Нехай все погане залишиться у 2018 році, а хороше здійсниться у 2019. Я вас всіх люблю, поважаю, пам'ятаю і ціную. Коли буде час, з радістю до вас прилечу. Всім привіт", – сказав Зінченко.

Варто відзначити, що Зінченко виступав за Уфу в сезоні 2015/16, після чого підписав контракт з Манчестер Сіті. До слова, вчора Зінченко та інші гравці збірної України привітали вболівальників з 2019 роком.