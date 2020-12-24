Російська Уфа вчора, 23 грудня, святкувала свій перший ювілей – клубу виповнилось 10 років.

Арсенал – Манчестер Сіті: Зінченко став одним із найгірших гравців "містян" попри асист

З нагоди цієї дати Олександр Зінченко записав відеозвернення для своєї колишньої команди. "Я хотів би привітати всіх уболівальників з днем народження їхнього футбольного клубу і побажати їм просто залишатися такими ж вірними", – сказав Зінченко.

Зауважимо, українець виступав за Уфу з лютого 2015 по липень 2016 року. Олександр провів 33 матчі у футболці росіян, забив два голи та віддав 4 асисти. Звідти Зінченко перебрався в Манчестер Сіті за 2 млн євро.

"Екстрене засідання Клубу хейтерів": Зінченка хвалять, але хочуть більшого – гра з Арсеналом не вразила англійські ЗМІ