Товариський матч

Арсенал – Вільяреал – 2:3

Голи: Ньоргор, 36, Едегор, 76 (пен.) – Пепе, 16, Етта Ейонг, 33, Данджума, 68

Матч активніше розпочав Арсенал, який вже на 6-й хвилині міг відкривати рахунок, але якимось дивом не влучив у порожні ворота після навісу з лівого флангу від Мартінеллі. Втім, першими відзначилися футболісти Вільяреала – після стрімкої атаки, що почалася з удару Гуйє в штангу, м’яч підхопив Кардона і прострілив у воротарський майданчик. Після боротьби м’яч відскочив до Ніколя Пепе, який спокійно переправив його у кут воріт Арсенала. Зазначимо, що Пепе демонстративно не святкував гол, адже раніше виступав у складі Арсенала.

Другий гол Вільяреал забив на 33-й хвилині, і він був дуже схожим на перший – подача з лівого флангу від Кардони, боротьба, відскок до Етта Ейонга, який реалізував свою нагоду без зайвих проблем. Уже через три хвилини Арсенал скоротив відставання – Мартінеллі, один із найактивніших у складі "канонірів", виконав подачу з кутового, а Ньоргор без опіки розстріляв ворота Вільяреала з близької відстані.

У другому таймі темп гри суттєво впав через велику кількість замін. На 68-й хвилині Комесанья розкішним пасом зі своєї половини поля вивів Данджуму віч-на-віч із воротарем Арсенала – третій м’яч опинився у сітці воріт Давіда Рая.

Невдовзі Арсенал знову скоротив відставання – суддя призначив пенальті за фол проти 15-річного Макса Доумана, а Мартін Едегор впевнено реалізував 11-метровий. Матч завершився перемогою іспанської команди.

Українець Олександр Зінченко з’явився на полі на 77-й хвилині, замінивши Мартіна Льюїса-Скеллі. Втім, нічим особливим українець не відзначився, абсолютно розчинившись на полі. Окремо варто згадати провальну гру зіркового новачка Арсенала – Віктора Дьокереша. Швед не лише нічим не допоміг команді, програючи єдиноборства та залишаючись пасивним на полі, а ще й став героєм інтернет-мемів. У мережі звернули увагу на його зайву вагу та провальну гру загалом.

