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"Може, забиватиму більше за Мессі", – Зінченко присвятив мамі свій гол у ворота збірної Литви

23:11 162 Читать на русском
"Може, забиватиму більше за Мессі", – Зінченко присвятив мамі свій гол у ворота збірної Литви
Олександр Зінченко / Сайт УАФ

Автор першого м'яча у ворота прибалтійців поділився емоціями від впевненої перемоги.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Ми налаштовувалися на такий результат. Для нас рахунок не має значення, оскільки ми взяли три очки. Було завдання тренерського штабу нагнітати і тиснути на суперника. Були деякі проблеми, але у нас в цілому все виходило. Швидкий гол заспокоїв нас і зняв напруженість.

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Його я хочу присвятити своїй мамі, у неї сьогодні день народження. Дуже її люблю і бажаю їй міцного здоров'я. Все інше буде. У минулому році теж забив на її день народження – чехам. Не знаю, що робити. Напевно, перед кожним матчем думати, що у мами день народження. Тоді, може, забиватиму більше, ніж Мессі.

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Звичайно, незвично було грати на синтетичному газоні. Непросто було адаптуватися до такого поля, проте воно було одне для всіх. Спасибі уболівальникам за підтримку, ми не відчували, що граємо в гостях", – цитує Зінченка Футбол 1/2.

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