"Може, забиватиму більше за Мессі", – Зінченко присвятив мамі свій гол у ворота збірної Литви

Автор першого м'яча у ворота прибалтійців поділився емоціями від впевненої перемоги.

"Ми налаштовувалися на такий результат. Для нас рахунок не має значення, оскільки ми взяли три очки. Було завдання тренерського штабу нагнітати і тиснути на суперника. Були деякі проблеми, але у нас в цілому все виходило. Швидкий гол заспокоїв нас і зняв напруженість.

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Його я хочу присвятити своїй мамі, у неї сьогодні день народження. Дуже її люблю і бажаю їй міцного здоров'я. Все інше буде. У минулому році теж забив на її день народження – чехам. Не знаю, що робити. Напевно, перед кожним матчем думати, що у мами день народження. Тоді, може, забиватиму більше, ніж Мессі.

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Звичайно, незвично було грати на синтетичному газоні. Непросто було адаптуватися до такого поля, проте воно було одне для всіх. Спасибі уболівальникам за підтримку, ми не відчували, що граємо в гостях", – цитує Зінченка Футбол 1/2.

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