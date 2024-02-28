"Чесно кажучи, якщо ви подивитеся ігри, коли я був капітаном збірної України, то побачите, що я зіграв більше матчів за команду, ніж багато хлопців, що були старшими за мене, тому я зовсім не відчував дискомфорту. І сьогодні в сучасному футболі не тільки капітан є лідером. Я думаю, що якщо у вашій команді є багато лідерів, це значно полегшує життя.

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Це те, що склалося в українській збірній на полі і за його межами, і ми маємо таку ж ситуацію з Арсеналом. Думаю, я дивлюся на слово "лідер" трохи глибше, ніж на інші слова. Лідером може бути хлопець, який не грає в команді регулярно, але важливо те, як він поводиться в команді. Без таких людей набагато складніше", – поділився Зінченко в коментарі офіційному сайту Арсенала.

Нагадаємо, Олександр Зінченко виступає за Арсенал з 2022 року. Загалом захисник відіграв за "канонірів" у 60 матчах, в яких забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

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