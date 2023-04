У нинішній кампанії залишилося зіграти ще 7 турів, тому вже прийшов час підбивати деякі підсумки.

Electronic Arts пропонують своїм користувачам зібрати The Ultimate Season in the Premier League – символічну збірну АПЛ. Фахівці компанії визначили перелік претендентів для кожної позиції. Проголосувати можна за цим посиланням.

Загалом пропонують обирати серед 40 номінантів. Варто зауважити, що у когорті захисників присутній Олександр Зінченко. Головним конкурентом нашого легіонера є Люк Шоу з Манчестер Юнайтед. Українець минулого літа перебрався в Арсенал і відразу став важливим гравцем команди, яка наразі очолює турнірну таблицю АПЛ. За 24 матчі наш земляк забив 1 гол та віддав 2 асисти.

