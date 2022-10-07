Захисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко розповів про своє пошкодження, через яке не зміг допомогти "синьо-жовтим" в іграх Ліги націй.

"Я говорив з тренером Олександром Петраковим. Я дуже хотів допомогти збірній, але нога мені не дозволила. Я лише півтора раза потренувався з Арсеналом перед матчем з Тоттенхемом.

Зінченко назвав єдиний фактор, якого може не вистачити Арсеналу для чемпіонства в Англії

Десь уже з 15-ї хвилини матчу був дискомфорт. Щоправда, у другому таймі розігрався, стало краще. Але чесно скажу, що на 100% ще не відновився", – поділився Зінченко на YouTube-каналі Влада Седан.

Нагадаємо, Зінченко влітку приєднався до Арсенала, який шикарно почав чемпіонат Англії, вигравши в 7 матчах з 8. Олександр не вирушив у розташування збірної України, але вийшов у стартовому складі "канонірів" у дербі проти Тоттенхема.

Арсенал завдав Тоттенхему першої поразки – Зінченко тріумфально повернувся, зміцнивши лідерство в АПЛ