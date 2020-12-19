Хосеп Гвардіола включив українця Олександра Зінченка у заявку на матч 14-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Саутгемптона. Поєдинок він розпочинатиме у запасі.

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Для Олександра це буде перший матч за більш ніж пів місяця – востаннє універсал виходив на поле 1 грудня у поєдинку Ліги чемпіонів проти Порту (0:0). Наступні чотири зустрічі Зінченко не потрапляв у заявку "містян".

15 грудня головний тренер Сіті повідомляв, що в Олександра пошкодження, проте характер цієї травми був невідомий.

Зауважимо, у поточному сезоні 24-річний гравець отримує вкрай мало ігрового часу в АПЛ – лише 13 хвилин. Краща ситуація в ЛЧ – Олександр провів 4 неповні поєдинки.

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