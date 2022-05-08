Домашній поєдинок 36-го туру АПЛ проти Ньюкасла 25-річний українець розпочне з перших хвилин, як і попередні дві зустрічі в англійській першості (з Уотфордом та Брайтоном).

Натомість посеред тижня Зінченко у півфіналі Ліги чемпіонів проти Реала стартував з лави для запасних, але з'явився на полі в другому таймі. "Містяни" поступились і вилетіли з найпрестижнішого євротурніру.

Тепер команда Олександра бореться лише за перемогу в АПЛ. Відчайдушна гонка триває із Ліверпулем, який напередодні поступився Тоттенхему. Перед стартом матчу проти Ньюкаслу манчестерці мають 83 очки – стільки ж у мерсисайдців.

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