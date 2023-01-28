Колишня команда Олександра Зінченка вибила "канонірів" в 1/16 фіналу Кубка Англії (1:0). Дивіться відео гола і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Долю путівки в 1/8 фіналу вирішив єдиний гол Натана Аке. На 64-й хвилині лівий захисник "містян" більярдним ударом вразив дальній кут воріт Арсенала.

Ман Сіті вибив Арсенал з Кубка Англії – Зінченко міг рятувати й отримати вилучення, суворий і елегантний урок наступника

Одразу після цього на полі з'явився Олександр Зінченко, який вперше зіграв на Етіхаді після переходу з Манчестер Сіті в Арсенал влітку 2022-го. Українець не допоміг своїй команді уникнути поразки, а в компенсований час ще й отримав жовту картку. Олександр ризикував отримати й повторне попередження, але таки дограв до фінального свистка.

1:0 – Манчестер Сіті обіграв лідера Прем'єр-ліги і пройшов далі у Кубку Англії. "Каноніри" зосередяться на АПЛ та Лізі Європи.