Універсал "містян" розпочне поєдинок на лаві запасних, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Це друге в сезоні потрапляння до заявки Сіті на матч для Зінченка. Раніше він увійшов у фінальний перелік виконавців на двобій із Лестером в АПЛ, але просидів усі 90 хвилин у запасі. Решту матчів команди Хосепа Гвардіоли в нинішній кампанії 23-річний українець пропустив через ушкодження.

До слова, в сезоні 2019/20 Олександр Зінченко провів 25 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Матч Манчестер Сіті – Порту розпочнеться о 22:00.

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