Український легіонер "містян" Олександр Зінченко готується допомогти своїй команді вже у найближчих матчах.

Український півзахисник Олександр Зінченко повернувся до тренувань у загальній групі манчестерського клубу, повідомляє офіційний Твіттер "містян".

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Нагадаємо, 24-річний гравець отримав пошкодження перед матчем 5-го туру із Саутгемптоном. Травма литкового м'яза унеможливила участь хавбека у жовтневих матчах збірної України проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

До слова, найближчі матчі Манчестер Сіті проведе 16 жовтня вдома в рамках АПЛ проти Бернлі та 19 жовтня на виїзді у Лізі чемпіонів проти Брюгге.

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