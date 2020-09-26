Зінченко повернувся до тренувань із Манчестер Сіті – українець отримав пошкодження перед матчем АПЛ
14:51 - Читать на русском
Гравець "містян" Олександр Зінченко, схоже, відновився від міні-травми.
Українець повернувся до розташування Манчестер Сіті та вже встиг взяти участь у тренуванні команди.
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Зазначимо, що Зінченко не потрапив у заявку "містян" на поєдинок проти Вулверхемптона через пошкодження привідного м'яза. Манчестер Сіті і без допомоги Олександра впевнено переграв "вовків" з рахунком 3:1.
У минулому сезоні українець провів у футболці Сіті 25 матчів у всіх турнірах та відзначився одним забитим м'ячем.
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