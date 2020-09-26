Українець повернувся до розташування Манчестер Сіті та вже встиг взяти участь у тренуванні команди.

Барселона веде переговори щодо переходу Зінченка, – журналіст

Зазначимо, що Зінченко не потрапив у заявку "містян" на поєдинок проти Вулверхемптона через пошкодження привідного м'яза. Манчестер Сіті і без допомоги Олександра впевнено переграв "вовків" з рахунком 3:1.

У минулому сезоні українець провів у футболці Сіті 25 матчів у всіх турнірах та відзначився одним забитим м'ячем.

Ман Сіті без Зінченка переміг Вулверхемптон: провал Менді, Фоден тягнеться до зірок, а де Брюйне – найкращий гравець АПЛ