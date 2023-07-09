У своїх соцмережах "каноніри" повідомили, що українець повернувся до розташування команди. На фото, які виклав Арсенал, Зінченко радісно посміхається, обіймаючись з Едегором.

Зінченко стало соромно за дебютний гол в АПЛ – оригінальне пояснення

Олександр Зінченко кінець кампанії АПЛ 2022/23 пропустив через травму. Це не дозволило захиснику приєднатися до збірної України в матчах проти Північної Македонії та Мальти. Наразі українець повноцінно тренується з командою.

Перед стартом сезону в Арсенала заплановано кілька товариських зустрічей. 13 липня "каноніри" зустрінуться з Нюрнбергом, а потім зіграють з Манчестер Юнайтед, Монако та Барселоною. Сезон для Зінченко і Ко розпочнеться з матчу за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті, який відбудеться 6 серпня.

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