Зінченко повернувся до тренувань з Арсеналом
Український легіонер Олександр Зінченко знову в строю.
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко повернувся до тренувань з основою Арсенала, повідомляє TalkSport.
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Наш співвітчизник пропустив поєдинок 31-го туру АПЛ проти Вест Хема (2:2) через м'язові проблеми паху, які почали турбувати його наприкінці гри з Ліверпулем (2:2).
25-річний футболіст вже у п'ятницю, 21 квітня, зможе допомогти своїй команді перервати безвиграшну серію – у черговому турі "каноніри" прийматимуть Саутгемптон.
Нагадаємо, наразі Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 4 очки (у "містян" є гра у запасі). Зінченко у поточному сезоні провів за лондонців 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.
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