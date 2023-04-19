Півзахисник збірної України Олександр Зінченко повернувся до тренувань з основою Арсенала, повідомляє TalkSport.

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Наш співвітчизник пропустив поєдинок 31-го туру АПЛ проти Вест Хема (2:2) через м'язові проблеми паху, які почали турбувати його наприкінці гри з Ліверпулем (2:2).

25-річний футболіст вже у п'ятницю, 21 квітня, зможе допомогти своїй команді перервати безвиграшну серію – у черговому турі "каноніри" прийматимуть Саутгемптон.

Нагадаємо, наразі Арсенал лідирує у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 4 очки (у "містян" є гра у запасі). Зінченко у поточному сезоні провів за лондонців 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

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