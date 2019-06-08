Зінченко поцілував журналістку – Marca пригадала аналогічний вчинок Касільяса

Хавбек Олександр Зінченко став далеко не першим, хто дозволив собі подібні прояви почуттів у прямому ефірі.

Іспанська Marca провела паралель між гравцем збірної України і вчинком капітана "фурії рохи" Ікера Касільяса.

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Після тріумфу на чемпіонаті світу 2010 року легендарного голкіпера також запросили дати коментар, але він не обмежився словами. Ікер палко поцілував журналістку Сару Карбонеро в прямому ефірі, пізніше з'ясувалось, що у пари серйозні стосунки. І от через дев'ять років подібним чином свої почуття виразив Олександр Зінченко.

Нагадаємо, гравець Манчестер Сіті допоміг збірній Україні здобути надупевнену перемогу над Сербією з рахунком 5:0.

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