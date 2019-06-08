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Зінченко поцілував журналістку – Marca пригадала аналогічний вчинок Касільяса

18:20 930 Читать на русском
Зінченко поцілував журналістку – Marca пригадала аналогічний вчинок Касільяса
Олександр Зінченко / Reuters

Хавбек Олександр Зінченко став далеко не першим, хто дозволив собі подібні прояви почуттів у прямому ефірі.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Іспанська Marca провела паралель між гравцем збірної України і вчинком капітана "фурії рохи" Ікера Касільяса.

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Після тріумфу на чемпіонаті світу 2010 року легендарного голкіпера також запросили дати коментар, але він не обмежився словами. Ікер палко поцілував журналістку Сару Карбонеро в прямому ефірі, пізніше з'ясувалось, що у пари серйозні стосунки. І от через дев'ять років подібним чином свої почуття виразив Олександр Зінченко.

Нагадаємо, гравець Манчестер Сіті допоміг збірній Україні здобути надупевнену перемогу над Сербією з рахунком 5:0.

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blog_ava
Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу
00:44
32177
Теги
Відеоновини Євро-2020 Дружини футболістів Дівчата футболістів Ікер Касільяс Ікер Касільяс Олександр Зінченко Олександр Зінченко Україна - Сербія
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