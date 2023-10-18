"Ми всі розуміли, що це була дуже важлива гра. Найголовніше, що здобули три очки, показали характер. Продемонстрували дуже хорошу реакцію на пропущений м'яч. Так буває у футболі, коли пропускаєш першим і потрібно повернутися в гру якомога швидше. І нам це вдалося.

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Неодноразово говорив, що за час, коли грав у Європі, бачив багато талановитих гравців у складах інших збірних. Можливо, у нас немає такої кількості талантів, як у Бразилії, але одне в нас є, і цього не відняти – характер. Це не тільки стосується футболу, а й наших бійців. Завдяки ЗСУ ми можемо грати у футбол.

Насамперед вітаю Мудрика з голом. Це важливий гол для команди, він заспокоїв. У нас уже є негативний досвід втрачати перемогу, ведучи в рахунку – як у матчі з Казахстаном, коли ми вели 2:1. Тому третій гол був для нас дуже важливий – для всієї команди і для її впевненості. Сподіваюся, що Михайло продовжить у тому ж дусі, але тільки за збірну.

"Домашня" гра проти Італії? Скажу, що де б ми не грали, на стадіонах дуже багато українців. Багато підтримки, хочеться сказати їм велике дякую. Ми живемо в непростий час, люди все одно приходять і підтримують. Це мотивує ще більше. Де б ми не грали, впевнений, що українці будуть нас підтримувати.

На жаль, ми живемо в найскладніший час, коли Україна стала незалежною. Через війну ми стали одним цілим, я говорю про українців по всьому світу. Не пам'ятаю такого єднання раніше. З першого дня повномасштабної війни ми всі згуртувалися і допомагаємо один одному", – цитує Зінченка Суспільне.

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