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Зінченко потрапив у топ-7 лівих АПЛ захисників за даними InStat

12:20 -
Зінченко потрапив у топ-7 лівих АПЛ захисників за даними InStat
Олександр Зінченко / Getty images

Авторитетний статистичний ресурс InStat підбив підсумки виступів футболістів у минулому чемпіонаті Англії.

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко увійшов до когорти найкращих гравців АПЛ за оцінками InStat серед представників свого амплуа, повідомляє Команда 1.

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У рейтингу лівих захисників 23-річний футболіст розділив 6-7 місця оборонцем Челсі Емерсоном. Зазначається, що були проаналізовані показники 29-ти виконавців, які відіграли на цій позиції понад 1 000 хвилин.

Додамо, що за середньою кількістю передач за матч і їх загальною точністю Олександр Зінченко посів перше місце серед усіх лівих захисників чемпіонату Англії в сезоні-2019/20 (87 – 90%).

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Олександр Зінченко Українці за кордоном
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