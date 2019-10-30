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Зінченко потрапив у топ-4 найкращих флангових захисників Європи за даними CIES

16:40 916 Читать на русском
Зінченко потрапив у топ-4 найкращих флангових захисників Європи за даними CIES
Олександр Зінченко / Сайт Манчестер Сіті

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко опинився серед найкращих крайніх захисників топових європейських чемпіонатів за версією футбольної обсерваторії CIES.

Авторитетний ресурс у своєму Twitter опублікував список з десяти найкращих фулбеків у п'яти провідних чемпіонатах Європи (сезон 2019/20).

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Представник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко опинився на четвертій позиції списку з рейтингом ефективності 84,7. Його змогли випередити лише Ендрю Робертсон (Ліверпуль), Йозуа Кімміх (Баварія) і Хуан Бернат (ПСЖ). Саме ці гравці показали найкращі бали за останні три місяці, тобто від старту поточного сезону.

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Нагадаємо, наразі Зінченко проходить реабілітацію після операції на коліні, а на лівому фланзі оборони Манчестер Сіті його замінив француз Бенжамен Менді.

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Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Йозуа Кімміх Йозуа Кімміх Олександр Зінченко Олександр Зінченко Хуан Бернат Хуан Бернат Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон
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