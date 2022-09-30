Півзахисник Олександр Зінченко став одним з найкоштовніших футболістів на своїй позиції.

Український легіонер Арсенала Олександр Зінченко увійшов у десятку найдорожчих лівих захисників світу, повідомляє Transfermarkt.

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Після оновлення трансферної вартості гравців наш співвітчизник опинився на 10-й сходинці вищезгаданого рейтингу. Вартість 25-річного гравця оцінюється у 32 млн євро.

Трійку найкоштовніших фулбеків сформували Альфонсо Девіс (Баварія) – 70 млн євро, Ендрю Робертсон (Ліверпуль) – 65 млн та Тео Ернандес (Мілан) і Марк Кукурелья (Челсі) – обидва по 55 млн євро. Цікаво, що останній мав замінити Зінченка у Манчестер Сіті.

До слова, 9-ту сходинку у топ-10 посів конкурент Олександра в Арсеналі – шотландець Кіран Тірні (32 млн євро).

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