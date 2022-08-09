Українець з'явився у стартовому складі та допоміг своїй новій команді здобути перемогу. В активі Зінченка результативна передача на Мартінеллі.

Гвардіола пояснив, чому для Манчестер Сіті було важливо відпустити Зінченка і ще трьох зірок

Завдяки "сухому" матчу та результативній дії нашому земляку вдалося пробитися у символічну збірну першого тижня Fantasy АПЛ, де віртуальним футболістам нараховують очки на основі реальних виступів гравців.

Символічна збірна 1-го туру Fantasy АПЛ:

Едуар Менді (Челсі, 7)

Фабіан Шер (Ньюкасл, 15), Ллойд Келлі (Борнмут, 12), Олександр Зінченко (Арсенал, 12)

Паскаль Гросс (Брайтон, 15), Деян Кулусевскі (Тоттенхем, 13), Жоржінью (Челсі, 11), Лерма Жефферрсон (Борнмут, 10), Мохамед Салах (Ліверпуль, 12)

Алєксандар Мітровіч (Фулхем, 13), Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті, 13)

Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду