Зінченко потрапив у символічну збірну 26 туру АПЛ за версією Whoscored

Українець Олександр Зінченко провів один зі своїх найкращих матчів в АПЛ у 26 турі проти Челсі.

Український універсал вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті на матч проти Челсі та відзначився 2 результативними передачами. Поєдинок закінчився з рахунком 6:0.

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Аналітичний портал Whoscored визнав Олександра найкращим лівим захисником у 26 турі АПЛ та включив українця у символічну збірну туру.

До слова, Зінченко отримав оцінку 8,7, що є найкращим балом серед захисників та 5-ю найкращою оцінкою загалом. Також у символічну збірну потрапили і партнери українця Рахім Стерлінг та Серхіо Агуеро.

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