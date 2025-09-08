Захисник збірної України Олександр Зінченко, який нині виступає за Ноттінгем Форест на правах оренди з Арсенала, потрапив у гучну фінансову історію. Як повідомляє The Sun, футболіст програв судову справу та зобов’язаний сплатити близько 350 тисяч євро заборгованості з корпоративного податку.

Крім того, на адресу гравця виставлено рахунок ще на 50 тисяч євро від його бухгалтерів. Усі деталі стали відомі після того, як 28-річний українець цього тижня ініціював добровільну ліквідацію власної компанії з управління іміджевими правами. Саме через неї він отримував частину доходів за роки успішної кар’єри, включно з чотирма чемпіонськими титулами в складі Манчестер Сіті.

Податкова служба Великої Британії (HMRC) звернулася до Високого суду, вимагаючи примусово закрити компанію Alex Zinchenko Image Rights. У лютому слухання завершилися мировою угодою: команда юристів футболіста погодилася сплатити борг. Однак суми тоді публічно не розголошувалися.

До ліквідації компанії Зінченко був єдиним її акціонером, але у липні структуру перереєстрували на представника УАФ Артемія Рябова та змінили назву на Ozir Ltd. За інформацією джерела, українець отримує близько 180 тисяч євро на тиждень за контрактом – тож для покриття боргу йому вистачить приблизно двох тижнів зарплати.

