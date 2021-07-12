Авторитетний статистичний ресурс Squawka склав свою символічну збірну Євро, що завершився.

Україна пропустила найбільше голів серед усіх збірних на Євро-2020

У ній знайшлося місце Олександру Зінченку, який на європейській першості відіграв 5 матчів, відзначившись голом та асистом. Компанію українцю склали Роналду, Шик, Лукаку, Педрі, Погба, Дюмфріс, К'єлліні, К'яер, Магуайр та Зоммер.

Щоправда, символічна збірна має цікавий нюанс – Squawka обирала команду так, щоб від однієї збірної був лише один представник.

До слова, Зінченко і Ко вперше в історії вийшли в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступились збірній Англії з рахунком 0:4 і припинили участь у турнірі.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро