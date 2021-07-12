Зінченко потрапив у нетипову символічну збірну Євро-2020
Універсал збірної України Олександр Зінченко отримав чергове визнання за підсумками чемпіонату Європи.
Авторитетний статистичний ресурс Squawka склав свою символічну збірну Євро, що завершився.
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У ній знайшлося місце Олександру Зінченку, який на європейській першості відіграв 5 матчів, відзначившись голом та асистом. Компанію українцю склали Роналду, Шик, Лукаку, Педрі, Погба, Дюмфріс, К'єлліні, К'яер, Магуайр та Зоммер.
Щоправда, символічна збірна має цікавий нюанс – Squawka обирала команду так, щоб від однієї збірної був лише один представник.
До слова, Зінченко і Ко вперше в історії вийшли в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступились збірній Англії з рахунком 0:4 і припинили участь у турнірі.
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