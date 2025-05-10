Відомий футбольний інсайдер Девід Орнштейн назвав Олександра Зінченка в списку претендентів на трансфер цього літа.

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В авторській програмі для The Athletic Орнштейна попросили назвати головних футбольних ньюзмейкерів, за якими варто слідкувати під ччас трансферного вікна.

"Не називатиму всіх по порядку, а виділю лише тих гравців, щодо яких я впевнений. Це не просто імена з моєї голови. Дьокереш, Шешко, Делап, Кунья, Нуньєс, Рашфорд, Девід, де Брюйне, Санчо, Еріксен, Гіттенс, Гарначо, можливо. Також Мбуемо, потенційно Семеньйо, Та, Хьойсен, Гехі, Ато, Ромеро, Керкез, Зінченко та Меньян", – заявив Орнштейн.

Додамо, що в поточному сезоні Зінченко провів лише 21 матч за "канонірів". В активі 28-річного українця 1 гол та 1 асист в усіх турнірах.

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